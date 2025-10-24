Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Die Scheibe eines Warenautomaten eingeschlagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 24.10.2025, 01.55 Uhr;

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Freitag Anwohner der Bahnhofstraße in Gronau aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam an einem Warenautomaten zu schaffen gemacht. Zeugen beobachteten, wie vier dunkel gekleidete Personen die Scheibe einschlugen, diverse Waren entnahmen und anschließend zu Fuß in Richtung Mühlenmathe flüchteten. Nach Angaben der Zeugen waren die vier Unbekannten zwischen 15 und 20 Jahre alt, circa 1,50 - 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Zwei von ihnen trugen grau-schwarze Motorradhelme und darunter jeweils eine graue Sturmhaube. Eine weitere Person hatte eine Kapuze aufgesetzt; unter dieser war blondes Haar zu erkennen. Der Tatverdächtige trug zudem einen blauen Mundschutz. Der vierte Täter hatte ebenfalls eine Kapuze übergezogen und darunter eine schwarze Wintermütze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell