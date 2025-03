Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Grünes Versicherungskennzeichen benötigt

Landau (ots)

Gleich drei E-Scooter-Fahrer wurden am 11.03.2025 im Stadtgebiet Landau kontrolliert, weil an deren Fahrzeugen noch blaue Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 angebracht waren. Seit 01.03.2025 wird jedoch das aktuelle grüne Versicherungskennzeichen benötigt. Somit bestand für die kontrollierten Fahrzeuge kein aktueller Versicherungsschutz. Daher müssen sich alle drei (38, 39 und 41 Jahre alt) nun in Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

