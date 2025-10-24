PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Seniorenresidenz

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, An der Weißen Dame;

Tatzeit: zwischen 23.10.2025, 17.00 Uhr und 24.10.2025, 07.55 Uhr;

In die Büroräume einer Seniorenresidenz eingedrungen sind bislang unbekannte Täter An der Weißen Dame in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:58

    POL-BOR: Gescher - Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

    Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Fabrikstraße; Unfallzeit: 22.10.2025, 20.00 Uhr; Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Mann aus Gescher am Mittwochabend auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Eschstraße in Gescher. Beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigte er einen schwarzen Pkw, vermutlich einen Kombi, und setzte seine Fahrt nach kurzer Wartezeit fort. Von zu Hause informierte er anschließend ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:12

    POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Von-Ardenne-Straße; Tatzeit: 23.10.2025, zwischen 04.20 Uhr und 06.00 Uhr; In eine Lagerhalle eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Stadtlohn an der Von-Ardenne-Straße. Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr hatten sich die Einbrecher erfolglos an einem Rolltor zu schaffen gemacht. Dieses hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:11

    POL-BOR: Gronau - Die Scheibe eines Warenautomaten eingeschlagen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bahnhofstraße; Tatzeit: 24.10.2025, 01.55 Uhr; Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Freitag Anwohner der Bahnhofstraße in Gronau aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam an einem Warenautomaten zu schaffen gemacht. Zeugen beobachteten, wie vier dunkel gekleidete Personen die Scheibe einschlugen, diverse Waren entnahmen und anschließend zu Fuß in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren