POL-BOR: Gronau - Einbruch in Seniorenresidenz
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, An der Weißen Dame;
Tatzeit: zwischen 23.10.2025, 17.00 Uhr und 24.10.2025, 07.55 Uhr;
In die Büroräume einer Seniorenresidenz eingedrungen sind bislang unbekannte Täter An der Weißen Dame in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
