POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Gronauer Straße;
Tatzeit: zwischen 23.10.2025, 16.45 Uhr und 24.10.2025, 06.20 Uhr;
Werkzeuge aus einem Firmentransporter entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Alstätte. Der weiße Daimler Benz hatte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Gronauer Straße gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten aus dem Inneren Gerätschaften im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
