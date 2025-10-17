Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Beim Einfahren nicht aufgepasst

Am Donnerstag erlitt eine Seniorin bei einem Unfall in Heiningen leichte Verletzungen.

Eine 84-Jährige fuhr mit ihrem Seat kurz vor 10.45 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in die Bahnhofstraße ein. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr in der Bahnhofstraße. Von links kam eine 73-Jährige mit ihrem Mercedes. Die konnte den Unfall nicht mehr verhindern und beide Autos stießen zusammen. Dabei erlitt die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Auch die 84-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie hatte Glück und blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Göppingen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Sachschaden schätzt die Polizei Göppingen auf etwa 6.500 Euro.

