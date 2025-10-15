Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - Wer kennt den Täter?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0902

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 30-jährigen Dortmunderin in einer Kleingartenanlage in der Eberstraße.

Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6135517

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt mit Lichtbildern nach einem bislang Unbekannten.

Hier geht es zu den Lichtbildern im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/183368

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.

