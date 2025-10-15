POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - Wer kennt den Täter?
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0902
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.
Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 30-jährigen Dortmunderin in einer Kleingartenanlage in der Eberstraße.
Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6135517
Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt mit Lichtbildern nach einem bislang Unbekannten.
Hier geht es zu den Lichtbildern im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/183368
Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.
Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell