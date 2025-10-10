Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Nord: Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 30-jährigen Dortmunderin in einer Kleingartenanlage in der Eberstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen meldeten der Polizei einen Mann, der in einer Kleingartenanlage hinter einer Hütte gegen 16:30 Uhr die 30-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit würgte. Durch die Zeugen wurde der Täter bei seiner Tat gestört und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 25 - 30 Jahre alt - Schmale Statur - Schmales Gesicht - Dunkler Ziegenbart - Kleine Augen - Helle Haut - Bekleidet mit schwarzer Jacke (Windbreaker / Softshelljacke) mit aufgezogener Kapuze (mit kleinem Schirm) und dunkler Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können sich bei der Kriminalwache der Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell