Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Nord: Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0885

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 30-jährigen Dortmunderin in einer Kleingartenanlage in der Eberstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen meldeten der Polizei einen Mann, der in einer Kleingartenanlage hinter einer Hütte gegen 16:30 Uhr die 30-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit würgte. Durch die Zeugen wurde der Täter bei seiner Tat gestört und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - 25 - 30 Jahre alt
   - Schmale Statur
   - Schmales Gesicht
   - Dunkler Ziegenbart
   - Kleine Augen
   - Helle Haut
   - Bekleidet mit schwarzer Jacke (Windbreaker / Softshelljacke) mit
     aufgezogener Kapuze (mit kleinem Schirm) und dunkler Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können sich bei der Kriminalwache der Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/92626121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

