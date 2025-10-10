PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz am Westpark: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0883

Bereits am 28. September (Sonntag) entfernte sich ein Autofahrer unerlaubt von einem Unfallort. Passanten hatten den Fahrer zuvor auf den verursachten Schaden aufmerksam gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 14 Uhr parkte der unbekannte Fahrer eines weißen Campers/Wohnmobils der Marke Pössl aus einer Parklücke in der Rittershausstraße auf dem Parkplatz (Westpark) aus. Dabei beschädigte er einen neben ihm geparkten VW Polo.

Erkenntnissen zufolge sprachen Passanten den Fahrer auf den verursachten Schaden an. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort in Richtung Nederhoffstraße.

Die Passanten waren zur Unfallaufnahme nicht mehr anwesend und konnten somit nicht als Zeugen befragt werden. Der Camper soll lila-grüne Streifen haben.

Die Polizei sucht jetzt insbesondere die beiden Passanten, die den Fahrer ansprachen und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Mitte unter der Rufnummer 0231/132-1121 melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

