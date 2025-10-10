Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Fahrer flüchtet vor Kontrolle

Drogen und Schlagstock sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0882

In der Nacht zu Freitag (09. Oktober 2025) kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 29-Jähriger Gelsenkirchener einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Gegen 23:45 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Autobahnpolizei bei Bochum einen Mercedes-Benz, der mit einer Person besetzt war. Die Beamten gaben dem Fahrer den Hinweis, ihrem Fahrzeug zu folgen. Zunächst verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch im Anschluss wieder und flüchtete.

Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Herten bremste der Fahrer ab, wechselte auf den rechten Fahrstreifen und verließ schließlich die Autobahn. Kurz darauf stoppten die Beamten das Auto und nahmen den Fahrer fest. Dabei leistete er Widerstand. Verletzt wurde während des gesamten Sachverhalts zum Glück niemand.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock in Griffweite des Fahrers sowie eine geringe Menge Cannabis und einen Grinder sicher.

Da der Mann Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums zeigte und einen freiwilligen Drogentest verweigerte, entnahm ihm ein Arzt auf der Autobahnwache Recklinghausen eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zur Beweissicherung das Auto sowie das Mobiltelefon des Gelsenkircheners und leiteten Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

