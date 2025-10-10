PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Fahrer flüchtet vor Kontrolle
Drogen und Schlagstock sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0882

In der Nacht zu Freitag (09. Oktober 2025) kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 29-Jähriger Gelsenkirchener einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Gegen 23:45 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Autobahnpolizei bei Bochum einen Mercedes-Benz, der mit einer Person besetzt war. Die Beamten gaben dem Fahrer den Hinweis, ihrem Fahrzeug zu folgen. Zunächst verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch im Anschluss wieder und flüchtete.

Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Herten bremste der Fahrer ab, wechselte auf den rechten Fahrstreifen und verließ schließlich die Autobahn. Kurz darauf stoppten die Beamten das Auto und nahmen den Fahrer fest. Dabei leistete er Widerstand. Verletzt wurde während des gesamten Sachverhalts zum Glück niemand.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock in Griffweite des Fahrers sowie eine geringe Menge Cannabis und einen Grinder sicher.

Da der Mann Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums zeigte und einen freiwilligen Drogentest verweigerte, entnahm ihm ein Arzt auf der Autobahnwache Recklinghausen eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zur Beweissicherung das Auto sowie das Mobiltelefon des Gelsenkircheners und leiteten Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:36

    POL-DO: Wohnungseinbruch in Dortmund - Mitte: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0881 Am frühen Freitagmorgen (10. Oktober) brachen zwei unbekannte Täter in die Wohnung einer 84-jährigen Dortmunderin in der Burggrafenstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 4 Uhr wachte die 84-Jährige auf, nachdem sie ein Geräusch in ihrer Wohnung gehört hatte. Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann mit Taschenlampe ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:59

    POL-DO: Motorrollerfahrer missachtet Anhaltezeichen - Polizei nimmt Flüchtigen fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0879 In der Nacht auf Donnerstag, den 9. Oktober 2025, versuchte sich der Fahrer eines Motorrollers gegen 1:35 Uhr einer Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallte kurze Zeit später. Dabei verletzte er sich leicht. Warum die Verkehrskontrolle nicht in seinem Sinne war, zeigte sich im weiteren Einsatzverlauf. Spät in der Nacht fuhr eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:02

    POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Marten: Stadtbahn und Bus kollidieren frontal

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0880 Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (8. Oktober 2025) kollidierten eine Stadtbahn und ein Bus, sodass fünf Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 61-jähriger Busfahrer aus Witten gegen 16:47 Uhr aus der Schulte-Heuthaus-Straße auf die Martener Straße abbiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren