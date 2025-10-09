Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Marten: Stadtbahn und Bus kollidieren frontal

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0880

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (8. Oktober 2025) kollidierten eine Stadtbahn und ein Bus, sodass fünf Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 61-jähriger Busfahrer aus Witten gegen 16:47 Uhr aus der Schulte-Heuthaus-Straße auf die Martener Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei die stehende Stadtbahn. Dessen 61-jähriger Fahrer aus Dortmund setzte noch ein Signal ab, um den Busfahrer zu warnen. Dennoch kam es zur frontalen Kollision.

Bei dem Unfall wurden, neben dem Busfahrer, vier weitere Menschen leicht verletzt. Es handelt sich dabei um eine 32-Jährige aus Castrop-Rauxel, eine 41-jährige Dortmundern sowie zwei Männer (60 und 70 Jahre alt), beide aus Dortmund. Sie waren allesamt Fahrgäste im Bus.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Verkehrsabschnitt gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell