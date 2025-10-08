Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz an ÖPNV-Haltestellen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund, der Bundespolizeiinspektion Dortmund, der Stadt Dortmund und DSW21

Bei dem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Projektes "Sicherheit in Bus und Bahn" haben die Ordnungskräfte von Polizei Dortmund, Bundespolizeiinspektion Dortmund, dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund gemeinsamen mit den Fahrausweisprüfern DSW21 am 07. Oktober 2025 bis um 21:00 Uhr insgesamt 158 Personen kontrolliert.

Grundlage für diesen Einsatz bildet das bereits seit 2018 bestehende Projekt "SiBB" in dem durch die Sicherheitspartner gezielt große und problematische Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs aufgesucht werden. Allen voran der Dortmunder HBf.

Ziel des Projektes ist der Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des ÖPNV, aber auch die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Reisenden. Durch aktive Kontrolle von Fahrgästen und von verdächtigen Personen, aber auch durch Ansprechbarkeit der Einsatzkräfte für Bürgerinnen und Bürger.

Die SiBB-Einsätze finden mehrmals im Jahr in unregelmäßigen Abständen statt und sind neben der alltäglichen Arbeit nur ein zusätzlicher Baustein in der Bekämpfung der Straßenkriminalität in Dortmund.

Gemeinsame Maßnahmen der Polizei Dortmund, der Bundespolizeiinspektion Dortmund und des kommunalen Ordnungsdienstes: 1 Strafanzeigen (wegen Urkundenfälschung und Betrug) 3 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen/Verwarngelder 9 Platzverweise

Die Fahrausweisprüfer kontrollierten insgesamt 3264 Fahrgäste. Hierbei kam es zu 136 Beanstandung.

