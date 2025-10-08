Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der Silvesternacht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2024 auf den 1. Januar 2025 wurde eine 15-jährige Jugendliche bei Feierlichkeiten auf der Halde Schleswig in Dortmund-Neuasseln durch eine mutmaßlich waagerecht abgeschossene Feuerwerksrakete verletzt.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0 Uhr, befand sich die Jugendliche aus Bochum in einer Gruppe, als eine Rakete direkt in ihrer Mitte detonierte.

Dabei erlitt die 15-Jährige Verbrennungen im Gesicht. Zudem wurde ihre gesamte getragene Kleidung zerstört. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Da sich zum Tatzeitpunkt etwa 50 bis 100 Personen an der Örtlichkeit in der Aplerbecker Straße aufhielten, sucht die Polizei dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441.

