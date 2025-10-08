PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der Silvesternacht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0876

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2024 auf den 1. Januar 2025 wurde eine 15-jährige Jugendliche bei Feierlichkeiten auf der Halde Schleswig in Dortmund-Neuasseln durch eine mutmaßlich waagerecht abgeschossene Feuerwerksrakete verletzt.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0 Uhr, befand sich die Jugendliche aus Bochum in einer Gruppe, als eine Rakete direkt in ihrer Mitte detonierte.

Dabei erlitt die 15-Jährige Verbrennungen im Gesicht. Zudem wurde ihre gesamte getragene Kleidung zerstört. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Da sich zum Tatzeitpunkt etwa 50 bis 100 Personen an der Örtlichkeit in der Aplerbecker Straße aufhielten, sucht die Polizei dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

  • 08.10.2025 – 11:20

    POL-DO: Raub auf Taxi-Fahrgast - Polizei Dortmund sucht

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0871 Nach einem Raub am Freitagmorgen (3. Oktober 2025) auf einen 51-jährigen Mann aus Marsberg sucht die Polizei Dortmund jetzt mögliche Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge bestieg der Marsberger am Morgen gegen 05:30 Uhr ein Taxi, um von einer Kneipe an der Schützenstraße zum Dortmunder Hauptbahnhof zu fahren. Während der Fahrt forderte ein bisher unbekannter tatverdächtiger Taxifahrer ...

    mehr
