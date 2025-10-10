Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungseinbruch in Dortmund - Mitte: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0881

Am frühen Freitagmorgen (10. Oktober) brachen zwei unbekannte Täter in die Wohnung einer 84-jährigen Dortmunderin in der Burggrafenstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr wachte die 84-Jährige auf, nachdem sie ein Geräusch in ihrer Wohnung gehört hatte. Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann mit Taschenlampe unberechtigterweise das Schlafzimmer der Frau und forderte Bargeld und Schmuck. Vermutlich durchsuchte eine zweite Person gleichzeitig die Wohnung.

Beide entfernten sich nach der Tat mit dem Diebesgut in einem Wert im fünfstelligen Bereich (Handtaschen, Geldbörse, Schmuck und Bargeld) aus der Wohnung. Die Wohnungstür und auch das Küchenfenster standen nach der Tat offen. Die Dortmunderin blieb körperlich unverletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 Meter groß, trug dunkle Kleidung und einen medizinischen Mundschutz (blaue Maske). Er trug blaue Einweghandschuhe und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

