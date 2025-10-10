Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer nach mutmaßlicher Nötigung im Straßenverkehr gestürzt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0782

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer am Donnerstag, den 2. Oktober, möglicherweise durch ein dicht auffahrendes Fahrzeug zu Fall gebracht wurde.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23:51 Uhr auf der Hörder Bahnhofstraße, unmittelbar nach dem dortigen Kreisverkehr. Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dortmund fuhr auf der Hörder Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Westen, als er über längere Zeit von einem Pkw bedrängt wurde, der dicht auffuhr. Auf Höhe des Bahnhofs soll das Auto mehrfach den Motor aufheulen gelassen und einen geringen Abstand gehalten haben.

Als der Dortmunder dem Auto Platz machen wollte, geriet er mit dem Vorderreifen an die Bordsteinkante und stürzte. Der Pkw überholte ihn anschließend und flüchtete über die Hörder Bahnhofstraße in Richtung Westen. Das flüchtige Auto soll Kratzspuren auf der Fahrbahn und an der Bordsteinkante verursacht haben.

Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und der E-Scooter oberflächig beschädigt.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen, glänzenden Kombi gehandelt haben. Im Wagen sollen sich mindestens zwei Personen befunden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem schwarzen Kombi machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Dortmund-Hörde unter Tel. 0231/132-1421 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell