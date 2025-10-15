Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0900

Am Dienstagabend (14. Oktober 2025) kam es gegen 20:35 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Deusener Straße in Dortmund-Deusen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter die Tankstelle und bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter übergab daraufhin eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in südliche Richtung, vermutlich in Richtung Franziusstraße bzw. Hafen. Verletzt wurde niemand.

Beschreibung des Täters:

- Männlich, ca. 180 cm groß - komplett dunkel bekleidet - schwarze Maske und Handschuhe - führte eine Einkaufstüte mit

Die Tat wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden durch die Kriminalpolizei gesichert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtrichtung geben können. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Deusener Straße / Sudkamp / Franziusstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

