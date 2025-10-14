Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Trickdiebstähle durch falsche Handwerker innerhalb kurzer Zeit - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Dortmund (ots)

Am Montag (13. Oktober) klingelten gegen 14:15 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares in der Westerfilder Straße. Gegenüber der 81-jährigen Bewohnerin gaben sie sich als Handwerker aus und betraten die Wohnung mit der Begründung, sie müssten die Heizungsanlage überprüfen. Da ihnen das Verhalten der Männer ungewöhnlich vorkam, ergriffen sie den Mann an der Jacke und führten ihn aus der Wohnung. Währenddessen hielt sich ein weiterer Täter im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf. Erst später bemerkten die Eheleute, dass Schmuck und eine Armbanduhr entwendet worden waren.

Wenig später, um 16:00 Uhr, klingelten zwei Männer an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Schürzbandstraße in Dortmund. Auch in dem Fall gaben sie sich gegenüber einer 77-jährigen Bewohnerin als Handwerker aus und betraten die Wohnung unter dem Vorwand, die Heizkörper auslesen zu müssen. Während sich ein Täter im Hausflur aufhielt, schaute sich der andere in der Wohnung um. Der 77-Jährigen kam die Situation ebenfalls merkwürdig vor. Sie nutzte die Zeit, um ihren in der Nähe lebenden Sohn anzurufen. Dieser erschien wenig später vor Ort. Vermutlich durch seine Anwesenheit gestört, flüchteten beide Täter anschließend aus der Wohnung. Wertgegenstände entwendeten sie nicht.

In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt. Sie waren etwa 160 bis 170 cm groß und hatten dunkle Haare und einen dunklen Teint. Ein Täter hatte eine schlanke, der andere eine korpulente Statur. Beide trugen zur Tatzeit schwarze Jacken und Hosen.

Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht daher in beiden Fällen Zeugen und fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen? Haben möglicherweise angebliche Handwerker bei Ihnen geklingelt und versucht, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

- Installieren Sie - wenn möglich - ein Kastenschloss mit Sperrbügel. So ist es Ihnen möglich, die Tür einen Spalt breit zu öffnen und mit einem Besucher zu sprechen, ihn aber nicht hereinzulassen.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110.

- Straftäter sind leider kreativ. Die Betrugsmaschen an der Haus-/Wohnungstür variieren. Manche Betrüger geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer, Spendensammler aus. Hier gilt: Sollte ein Besucher ein ernsthaftes Anliegen haben, wird er sich von Ihnen vertrösten lassen, Ihnen Kontaktdaten geben, damit Sie einen Termin mit Firma, Behörde o.ä. machen können.

- Die Überprüfung von Ausweisen reicht nicht. Rufen Sie die Firma an, für die der Besucher oder die Besucherin zu arbeiten vorgibt.

- Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

- Sie sehen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Straße oder jemanden im Hausflur und haben ein Störgefühl: Verständigen Sie den Polizei-Notruf 110.

