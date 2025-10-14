Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl einer seltenen Pflanze aus dem Botanischen Garten: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0897

Zwischen dem 22.09. und dem 08.10. wurde aus dem Tropenhaus des Botanischen Gartens an der Mergelteichstraße die Knolle einer seltenen Pflanze entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch (08.10.) gegen 10 Uhr wollten Mitarbeiter der Stadt Dortmund den Zustand der Knolle der Titanenwurz (Amorphophallus titanum) im Tropenhaus des Botanischen Gartens Rombergpark kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass die Knolle aus dem Pflanzenkübel entwendet wurde. Zuletzt wurde durch eine Gärtnerin am 22.09. ein verwelktes Blatt entfernt.

Die Knolle hat ein Gewicht von ca. 20 bis 30 kg. Der genaue Wert konnte noch nicht beziffert werden, liegt nach ersten Schätzungen aber im vierstelligen Bereich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl ein und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zwischen dem 22.09. und dem 08.10. verdächtige Feststellungen im Bereich des Tropenhauses gemacht? Wer kann Angaben zum genauen Tatzeitpunkt oder dem Verbleib der Knolle machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Die Titanenwurz zählt zu den berühmtesten Pflanzen des Botanischen Gartens Rombergpark. Die Pflanze blüht nur alle vier bis sechs Jahre für eine Nacht. Die letzte Blüte war im Jahr 2021.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell