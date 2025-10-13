Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei Dortmund sucht Zeugen: Autofahrerin kollidiert in Lünen-Baumbauer mit dem Fahrrad eines 11-Jährigen und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0890

Am Donnerstag (02. Oktober), gegen 13:15 Uhr kam es beim Überqueren der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Fahrrad eines 11-Jährigen. Die vermeintliche Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Junge von der Brechtener Straße kommend, die Straße Königsheide an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Als die Ampel grün zeigte, schob er sein Fahrrad über die Fahrbahn.

Zeitgleich befuhr eine bislang unbekannte Frau die Straße Königsheide in Richtung Mengeder Straße. Auf Höhe der Fußgängerampel touchierte sie beim Vorbeifahren mit ihrem Auto das Vorderrad seines Fahrrads. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den 11-Jährigen zu kümmern.

Nach dem Unfall half ihm ein unbekannter älterer Mann auf.

Bei der Fahrerin soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 50 und 70 Jahren gehandelt haben. Sie hatte kurze Haare und faltige Haut. Zum Unfallzeitpunkt trug sie ein schwarzes Oberteil und fuhr einen schwarzen Klein- oder Kompaktwagen.

Die Polizei Dortmund bittet den Ersthelfer und mögliche weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten und Angaben zum Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, sich bei der Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 zu melden.

