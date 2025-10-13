Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf Kreuzung in Körne: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0891

Bereits am 4. Oktober (Samstag) kam es gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung Am Zehnthof/Paderborner Straße in Körne zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Erkenntnissen zufolge fuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer (E-Bike bis 25 km/h) auf der Straße "Am Zehnthof" in südlicher Richtung, als der Fahrer eines bislang unbekannten grauen Toyotas auf der Paderborner Straße in westlicher Richtung die Vorfahrt missachtete.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Pedelec-Fahrer aus Dortmund stark ab, kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht.

Einige Meter weiter stoppte der Autofahrer und sprach kurz auf gebrochenem Deutsch mit dem Dortmunder. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 65 bis 70 Jahre alt und 172 Meter groß. Er hat graue Haare, einen Dreitagebart und trägt eine Brille.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Wache in Körne unter der Telefonnummer 0231/132-3321 zu melden.

