Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallverursacher flüchten nach Kollision am Königswall: Polizei stellt T-Roc sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0887

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Sonntagabend (12. Oktober 2025) auf dem Königswall in Dortmund. Vier Personen flüchteten vom Unfallort.

Um 20:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall auf dem Königswall. Zwei Autos seien zusammengestoßen. Vor Ort trafen die Beamten lediglich einen Unfallbeteiligten mit seinem Passat, einen 61-Jährigen aus Dortmund, an. Er gab an, dass er vom Königswall in die Brinkhoffstraße abbiegen wollte.

Nach Aussagen von Zeugen fuhr der Fahrer eines VW-T-Roc über die rote Ampel und mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich. Dort kam es zur Kollision mit dem Passat des Dortmunders.

Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 40.000 Euro.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW T-Roc als gestohlen gemeldet war. Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Polizei zwei Mitfahrer. Zudem gibt es Hinweise auf den Konsum von Lachgas. Die Ermittlungen dazu sowie zu den beiden weiteren Insassen, insbesondere zum Fahrer, dauern an.

