Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Spielhalle: Diensthund ermittelt vermeintlichen Täter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0893

In der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) überfiel ein zunächst unbekannter Mann eine Spielhalle an der Straße "Droote" in Dortmund-Derne. Dank des schnellen Einsatzes eines Diensthundes kamen die Einsatzkräfte dem mutmaßlichen Täter rasch auf die Spur.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der maskierte Täter gegen 00:40 Uhr die Spielhalle. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Steakmesser und forderte Bargeld. Unter dem Eindruck der Drohungen öffnete die Frau die Kasse. Der Täter erbeutete einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Unmittelbar nach der Tat leiteten die Beamten eine Fahndung ein - unterstützt von einem Diensthund. Der Diensthund nahm die Fährte des Täters direkt an der Kasse auf und führte die Einsatzkräfte über einen nahegelegenen Feldweg. Dort entdeckten sie eine dunkelgrüne Steppjacke und einen schwarzen Rucksack, die dem Täter zugeordnet werden konnten.

Die anschließende Sichtung der Videoaufzeichnungen zeigte einen Mann, der bereits gegen 22:14 Uhr in der Spielhalle dieselbe Kleidung trug und den entsprechenden Rucksack bei sich hatte. Eine Mitarbeiterin konnte den 29-jährigen Dortmunder zudem namentlich benennen.

Die Beamten stellten die Kleidungsstücke sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell