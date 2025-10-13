Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in leerstehendem Gebäude in Dortmund-Brackel: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0892

Am Sonntagmorgen (12. Oktober) waren Feuerwehr und Polizei gemeinsam zur Brandbekämpfung im Einsatz am Brackeler Hellweg.

Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 8.45 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus am Brackeler Hellweg.

Als die Polizei zusammen mit der Berufsfeuerwehr eintraf, drang Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses. Die Feuerwehr identifizierte dort einen Brandherd und löschte ihn. Eine Suche nach Personen im Gebäude verlief ergebnislos.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen sanierungsbedürftigen, derzeit unbewohnten Altbau.

Es entstand Gebäudeschaden, jedoch kein Personenschaden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten war der Brackeler Hellweg in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell