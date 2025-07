Feuerwehr Bremen

FW-HB: Arbeitsgerät stürzt auf Schlepper: Schiff gesunken

Bremen (ots)

Im Bereich der Industriehäfen ist am Mittwochabend, 23.07.2025, in einer Baustelle direkt an der Weser ein großes Bohrgerät auf einen Schlepper gestürzt. Dadurch sank das Schiff weitestgehend. Die Feuerwehr brachte eine leicht verletzte Person, die sich auf dem betroffenen Ponton befand, mit einem Rettungsboot in Sicherheit.

Gegen 20 Uhr lief der Einsatz an. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 und 7 fuhren den Einsatzort an. Die Lage stellte sich, wie beschrieben, dar: Ein schweres Bohrgerät war auf einen Schlepper gestürzt, dieser war bereits weitestgehend gesunken. Die Einsatzstelle war vom Land aus nicht erreichbar. Auf dem Ponton, an dem der Schlepper lag, befand sich noch eine Person, die dann von der Feuerwehr mit einem Rettungsboot in Sicherheit und zur Versorgung an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Firmen vor Ort konnten zeitnah Ölsperren um die Schadenstelle ausbringen, unterstützt und beraten von der Feuerwehr. Am folgenden Vormittag war die Lage weiterhin stabil.

