Feuerwehr Bremen

FW-HB: Vollbrand eines Einfamilienhauses.

Bremen-Aumund-Hammersbeck (ots)

In den frühen Nachtstunden am 17. Juli 2025 zerstörte ein Brand ein leerstehendes eingeschossiges Einfamilienhaus in Bremen-Nord.

Um 01:41 Uhr lief der Einsatz in der Borchshöher Straße im Ortsteil Aumund-Hammersbeck an. Die ersten Kräfte, die den Einsatzort erreichten, meldeten zurück, dass das Gebäude in Vollbrand steht und durch starken Funkenflug angrenzende Gebäude gefährdet sind. Der Verdacht, dass sich noch Personen im Gebäude befinden, bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Es erfolgte ein umfangreicher personal- und materialintensiver Löschangriff mit mehreren C-Rohren im Innen- und Außenangriff. Im Außenangriff kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Bereits um 02:55 Uhr war das Feuer in der Gewalt und um 04:45 Uhr konnte die Einsatzleiterin "Feuer aus" melden. Die Kontroll- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 06:00 Uhr hin.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des stadtbremischen Rettungsdienstes vor Ort: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6, die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Vegesack und Bremen-Schönebeck, Kräfte der Feuer- und Rettungswache 4, Führungsdienste sowie Einsatzmittel des Rettungsdienstes.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell