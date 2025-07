Feuerwehr Bremen

FW-HB: Unwetter fordert die Feuerwehr Bremen

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Am Mittwochabend, 02. Juni 2025, erreichte die vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Unwetterfront die Stadtgemeinde Bremen. Die Folge waren unter anderem umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, beschädigte Bauteile und Fahrzeuge. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr waren von den Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr insgesamt 45 Einsätze zu bewältigten. Bereits im Laufe des Tages wurde in Vorbereitung auf die Sturmlage das Personal in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle erhöht. Des Weiteren wurde ein Stab für die Einsatzplanung und -vorbereitung einberufen, der dann am Abend die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle bei der Koordination der Gesamtlage unterstützt hat.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell