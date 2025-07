Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Bremen-Hohentor (ots)

Im Ortsteil Bremen-Hohentor kam es am frühen Sonnabendmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 04:50 Uhr gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen die ersten Notrufe ein. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand in einem zweigeschossigen Reihenhaus mit ausgebautem Dachgeschoss in der Weizenkampstraße. Umgehend alarmierten die Einsatzsachbearbeitenden der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Bereits aus großer Entfernung konnten die anrückenden Einsatzkräfte die starke Brandrauchentwicklung sehen.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Kräfte dann mit einer dramatischen Situation konfrontiert. Im ersten Oberschoss stand eine Wohnung in Vollbrand. Die Flammen schlugen auf der Gebäudevorderseite und auch auf der Rückseite aus den Fenstern. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich verletzt ins Freie retten. An einem Fenster der Dachgeschosswohnung rief eine Frau, bereits vom Brandrauch bedrängt, um Hilfe. Zwei weiter Personen machten sich in einer Erdgeschosswohnung und einer nicht vom Brand betroffenen Wohnung im 1. OG bemerkbar. Über eine Drehleiter konnte die Frau aus der Dachgeschosswohnung zügig gerettet werden. Die beiden Bewohner aus der Erdgeschosswohnung und der zweiten Wohnung im 1. OG konnten über den Treppenraum gerettet werden.

Zu Brandbekämpfung gingen umgehend mehrere Atemschutztrupps mit C-Rohren in das Gebäude vor. Ein weiteres C-Rohr kam im Außenangriff über eine Drehleiter zum Einsatz. Mit diesen Maßnahmen konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Dennoch zogen sich die Aufräum- und Nachlöscharbeiten bis in den Morgen hin.

Von den vier geretteten Personen mussten zwei in eine Klinik transportiert werden, da sie erhebliche Mengen Brandrauch eingeatmet hatten.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting, der Einsatzleitdienst sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Allerdings wird das Gebäude aufgrund der starken Beschädigungen bis auf Weiteres unbewohnbar bleiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell