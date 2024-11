Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Diebstahl eines Jeep - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am heutigen Morgen (07.11.2024) ist es in der Straße Tannenkamp in der Zeit von 06.40 Uhr bis 08.15 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Pkw-Jeep-Grand Cherokee mit Pinneberger Kennzeichen gekommen.

Der Pkw wurde am Mittwoch (06.11.2024) gegen 17.00 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz im Tannenkamp verschlossen abgestellt. Das Fahrzeug wurde Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr noch am Abstellort gesehen. Um 08.15 Uhr wurde dann festgestellt, dass der Pkw nicht mehr am Abstellort stand. Der Zeitwert des Fahrzeuges wurde mit 17.500 Euro angegeben.

Die Ermittlungen werden beim Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Von dort wird um Zeugenhinweise gebeten. Wer hat in der in der Zeit von 06.40 Uhr bis 08.15 Uhr im Tannenkamp verdächtige Feststellungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen gemacht. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell