Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll beteiligt sich an den EMPACT Aktion Days - Markthalle in Mönchengladbach im Fokus

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Krefeld/Mönchengladbach: Im Zeitraum der KW 39 nahm die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld an den EMPACT Aktion Days teil, um aktiv gegen Menschenhandel und illegale Beschäftigung vorzugehen. Ziel war die Sicherstellung gesetzestreuer Arbeitspraktiken, der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die Verhinderung strafbarer Handlungen im Arbeits- und Sozialrecht.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 73 Kontrollbeamte eingesetzt. Es erfolgten 31 Überprüfungen von Objekten. Hierbei wurden 128 Personenerfassungen vorgenommen.

Festgestellte Verdachtsfälle: Acht Fälle wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie etliche Sofortmeldeverstöße. Alleine die Kontrolle der in der Markthalle in Mönchengladbach ansässigen gastronomischen Betriebe ergab in vier Fällen ein Verdacht auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Die Ergebnisse werden nun weiter ausgewertet und die Verdachtsfälle bzw. Ermittlungsschritte gemäß den Zuständigkeiten fortgeführt.

Die FKS betont ihr fortgesetztes Engagement für rechtskonforme Beschäftigung, faire Entlohnung und den umfassenden Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Zusatzinformation:

EMPACT-Aktionstage sind koordinierte operative Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT), einem von den EU-Mitgliedstaaten getragenen Rahmenwerk zur Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalität. Diese Aktionen, manchmal auch Joint Action Days (JADs) oder Common Action Days genannt, bringen Strafverfolgungsbehörden, Justiz und andere Experten zusammen, um durch gezielte Operationen bestimmte kriminelle Aktivitäten wie Drogen- oder Menschenhandel zu unterbinden.

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell