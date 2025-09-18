Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll greift durch: Illegale Jobs auf Krefelder Baustelle gestoppt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch, den 17. September 2025, führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld eine großangelegte Kontrolle auf einer Baustelle in unmittelbarer Nähe des Krefelder Hauptbahnhofs durch. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte an der Maßnahme beteiligt.

Im Rahmen der Überprüfung standen die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften sowie die Kontrolle illegaler Beschäftigung im Fokus. Die Kontrolle ergab mehrere Auffälligkeiten:

Es bestehen Verdachtsmomente, dass in zwei Fällen Sozialversicherungsabgaben nicht korrekt abgeführt wurden.

Zudem wurden zwei Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel angetroffen - ein Serbe und ein Kosovare -, die illegal beschäftigt waren und sich somit auch illegal in der Bundesrepublik Deutschland befunden haben. Die weitere Bearbeitung der illegalen Personen übernimmt das Ausländeramt.

Außerdem besteht der Verdacht auf Leistungsbetrug bei einer Person, die Bürgergeld bezieht.

Die Maßnahme wurde von Kräften der Bundespolizei sowie der Polizei Krefeld unterstützt. Ziel der Kontrolle ist es, illegale Beschäftigung konsequent zu bekämpfen, faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und den Schutz der Arbeitnehmer sicherzustellen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird die Ermittlungen zu den festgestellten Verdachtsfällen weiter intensivieren.

Hintergrund:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist Teil der Zollverwaltung und zuständig für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit. Durch regelmäßige Kontrollen stellt sie sicher, dass arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften eingehalten werden.

