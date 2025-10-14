Polizei Dortmund

POL-DO: 12-jährige Fahrradfahrerin von Auto angefahren: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0898

Am Freitag (10.10.) wurde ein Mädchen im Dortmunder Stadtteil Mitte von einem Auto angefahren, der Fahrer flüchtete anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 12-jährige Dortmunderin mit ihrem Fahrrad auf der Huckarder Straße in Richtung Norden. Auf Höhe der dortigen Ausfahrt von der Mallinckrodtstraße wollte sie die Straße überqueren und zu einer Verkehrsinsel fahren.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Fahrbahn der Ausfahrt. Dabei touchierte er das Hinterrad des Fahrrads. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Dorstfelder Allee fort. Die 12-Jährige blieb unverletzt, ihr Fahrrad wurde jedoch beschädigt.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kombi (älteres Modell) handeln. Den Fahrer beschreibt das Mädchen als 60 bis 70 Jahre alt. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall, dem flüchtigen Fahrer oder dem Auto machen? Laut Aussage der Dortmunderin soll ein Autofahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Unfall beobachtet haben, dieser fuhr anschließend in Richtung Norden. Dieser Mann wird ebenfalls gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Huckarde unter der 0231/132-2121 entgegen.

