POL-DO: Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs: Zivilpolizisten ziehen 22-Jährigen aus dem Verkehr

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0960 Den Hinweisen von aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht auf Mittwoch (23.10.) zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte. Diese wollten jeweils in ein Krankenhaus und ein Restaurant einbrechen. Wenige Minuten vor Mitternacht beobachtete ein Mitarbeiter eines Krankenhauses an der ...

mehr