Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Ulmenweg

Bocholt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, ist es auf dem Ulmenweg in Bocholt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Personenkraftwagen den Ulmenweg in Richtung Wendehammer. In Höhe eines querenden Geh- und Radweges kreuzte ein 57-jähriger Mann, ebenfalls aus Bocholt, mit seinem Pedelec die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen. Der Fahrer des Pkws blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) in Verbindung zu setzen. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

