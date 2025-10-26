PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Terrassentür aufgehebelt

Klein Reken (ots)

Tatort: Reken, Klein Reken, Buttstegge;

Tatzeit: 25.10.2025, zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr;

Unbekannte gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus auf der Buttstegge in Klein Reken. Mehrere durchwühlte Räume zeugten vom Ansinnen der Täter. Derzeit ist nicht bekannt, was die Diebe alles erbeuteten. Zu diesem Einbruchdiebstahl kam es am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Daher rät die Polizei zum Beginn der "dunklen Jahreszeit" insbesondere zum heutigen Tag des Einbruchschutzes: Seien Sie aufmerksam und wachsam: Wenn Ihnen speziell in Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem Wohnviertel verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen - informieren Sie bitte SOFORT über die Telefonnummer 110 die Polizei. Nur so können verdächtige Personen rechtzeitig überprüft und möglicherweise Einbrüche und auch Pkw-Aufbrüche verhindert oder aufgeklärt werden. Rufen Sie lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig die 110 an. Sie können auch jederzeit die kostenlose Beratung der Polizei nutzen. Weitere Informationen rund um den Tag des Einbruchschutzes und individuelle Beratungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/tag-des-einbruchschutzes/ (mh)

