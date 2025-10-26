PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Geschäftseinbruch

Borken (ots)

Tatort: Borken, Kapuzinerstraße;

Tatzeit: zwischen 24.10.2025, 19.00 Uhr und 25.10.2025, 08.30 Uhr;

In der Nacht zum Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter eine Fensterrolllade, um sich vermutlich Zutritt zu einem Geschäft auf der Kapuziner Straße zu verschaffen. In das Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Mitarbeiter stellten am Samstagmorgen Schäden an dem Rollo auf der rückwärtigen Gebäudeseite fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

