POL-BOR: Borken - Versuchter Geschäftseinbruch
Borken (ots)
Tatort: Borken, Kapuzinerstraße;
Tatzeit: zwischen 24.10.2025, 19.00 Uhr und 25.10.2025, 08.30 Uhr;
In der Nacht zum Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter eine Fensterrolllade, um sich vermutlich Zutritt zu einem Geschäft auf der Kapuziner Straße zu verschaffen. In das Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Mitarbeiter stellten am Samstagmorgen Schäden an dem Rollo auf der rückwärtigen Gebäudeseite fest.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)
