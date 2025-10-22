POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.10.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - versuchter Diebstahl aus Café

Am 21.10.2025 um 04:30 Uhr kam es in einem Café in der Mühlenstraße in Leer zu einem versuchten Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter drang auf unbekannte Art und Weise in das Café eines 33-jährigen Mannes ein. Es wurde kein Diebesgut entwendet, da ein 46-jähriger Anwohner auf den versuchten Diebstahl aufmerksam wurde und den Täter entdeckte. Der als männlich und dunkel gekleidet beschriebene Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 21.10.2025 um 10:44 Uhr kam es in Leer, in der Friesenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Die 55-jährige Fahrerin eines weißen Skoda Fabia befuhr die Bergmannstraße aus Richtung Ostersteg kommen und wollte nach rechts in die Friesenstraße einbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 29-jährigen Fahrer eines weißen VW Touran, der die Friesenstraße in Richtung Ubbo-Emmius-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Skoda Fabia stieß zudem in einen grauen VW Golf Sportsvan, welcher verkehrsbedingt in der Arend-Smid-Straße wartete. Der 29-jährige Fahrer des VW Touran wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Westoverledingen - Diebstahl aus Gartenhaus und Pkw

Am 21.10.2025 gegen 21:20 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Papenburger Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelang auf unbekannte Art und Weise in das Gartenhaus eines 31-jährigen Mannes. Dort entwendete die Täterschaft Diebesgut im zweistelligen Wert. Anschließend gelangte die Täterschaft in den Pkw des 31-jährigen Mannes und entwendete dort ebenfalls Diebesgut. Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit zwischen dem 20.10.2025 um 17:00 Uhr und dem 21.10.2025 um 06:55 Uhr kam es in Moormerland, bei einem Verwaltungsgebäude in der Theodor-Heuss-Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelang auf unbekannte Weise in einen Lagerraum einer dortigen Baustelle. Hier wurde Diebesgut im noch unbekannten Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 21.10.2025 um 12:20 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Reinekestraße, zu einem Verkehrsunfall. Die 49-jährige Fahrerin eines schwarzen Opel Crossland befuhr die Reinekestraße in Richtung der Groenewoldstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte dort mit einem Baum zusammen. Sie wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Noortmoor - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 21.10.2025 um 14:04 Uhr kam es in Noortmoor, im Bruntjer Weg, zu einem Verkehrsunfall. Der 60-jährige Fahrer eines gelben VW Passat befuhr den Pillkampsweg in Richtung Bruntjer Weg. Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Transit Custom befuhr den Bruntjer Weg in Richtung Aalkampsweg. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden 60-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch beide Pkw in einer angrenzenden Hecke zum Stehen kamen. Der 60-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Leer - Rauchentwicklung

Am 21.10.2025 um 06:25 Uhr kam es in Leer, im Mettjeweg, zu einer Rauchentwicklung. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch eine 92-jährige Frau ein Haushaltsgerät auf eine eingeschaltete Herdplatte gestellt. Es kam infolgedessen zu der Rauchentwicklung. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren vor Ort. Die Frau blieb unverletzt.

Leer A31 - Höhenkontrolle ausgelöst

Am 21.10.2025 um 10:40 Uhr wurde auf der A31 in Fahrtrichtung Emden die Höhenkontrolle ausgelöst. Ein 44-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug den Emstunnel als die Kontrolle aufgrund einer lockeren Plane auslöste. Der Fahrer konnte den Sattelzug vor Ort eigenständig auf die genehmigte Höhe verringern und wurde von der Polizei durch den Emstunnel begleitet. Währenddessen wurde die A31 in Fahrtrichtung Emden voll gesperrt.

Emden - Bedrohung im Supermarkt

Am 21.10.2025 gegen 07:00 Uhr kam es in Emden, in einem Lebensmittelgeschäft am Neuen Markt, zu einer Bedrohung. Ein 22-jähriger Mann drohte drei Mitarbeiterinnen des Geschäfts Gewalt an. Zudem verließ er das Geschäft trotz mehrfacher Aufforderung der Mitarbeiterinnen nicht. Er verließ den Supermarkt erst nach Eintreffen der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Diebstahl aus Freizeitcenter

Am 21.10.2025 zwischen 14:50 Uhr und 15:10 Uhr kam es in Emden, in einem Freizeitcenter in der Langobardenstraße, zu einem Diebstahl. Ein 65-jähriger Mann ließ seinen Rucksack unbeaufsichtigt im Freizeitcenter liegen. Der bislang unbekannte Täter entwendete aus diesem Rucksack Diebesgut im dreistelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl aus Bar

In der Zeit des 17.10.2025 um 15:00 Uhr bis zum 21.10.2025 um 15:30 Uhr kam es in Emden, in einer Bar in der Neutorstraße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Lokal eines 77-jährigen Mannes. Hier wurde ein dort befindlicher Automat beschädigt. Der Schaden befindet sich im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum genauen Wert des Diebesguts dauern an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

