Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Einsatz für die Mainzer Feuerwehr und THW in der Neustadt

Mainz (ots)

Am Freitag um 14:22 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz durch die Polizei in die Neustadt alarmiert. Grund für den Einsatz waren vom Dach herabfallende Steine, die sich von einer Brandmauer am Giebel eines Wohnhauses im 4ten OG lösen und auf den Hauszugang und die Straße fallen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass sich weitere Teile des Sandsteins zu lösen drohten. Mit Hilfe der Drehleiter konnte die Feuerwehr zunächst die Gefahrenstelle aus der Nähe begutachten und im Anschluss weitere lose Steine fachgerecht entfernen, wodurch ein weiteres Herabfallen verhindert werden konnte.

Da sich die Gefahrenstelle direkt über dem Zugang des betroffenen Hauses befand, wurde das THW nachalarmiert. Gemeinsam mit einem Baufachberater konnte eine provisorische Holzkonstruktion durch die Feuerwehr am Giebel angebracht werden, um weitere Abplatzungen zu verhindern.

Zusätzlich errichtete das THW einen provisorischen Schutz über dem Hauseingang, sodass die Bewohner das Gebäude wieder betreten und verlassen konnten.

Dank des koordinierten Einsatzes von Feuerwehr, THW und Polizei konnte die Gefahrenstelle effektiv gesichert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

