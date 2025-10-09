Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuer in Mainzer Lagerhalle: Wasserleitung verhindert größere Brandausbreitung

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag bemerkten Mitarbeiter einer Firma im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim, dass in ihrer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen war. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Tor der Halle. Glücklicherweise konnten alle Personen die Halle verlassen, ohne verletzt zu werden. Unter schwerem Atemschutz begann ein Trupp der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung, was auch schnell zum Erfolg führte. Bereits nach wenigen Minuten konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Gebrannt haben mehrere gestapelte Grobspanplatten. Diese bieten zwar ein sehr hohes Brandpotenzial, allerdings ist es einer in unmittelbarer Nähe verlaufenden Wasserleitung zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist. Aus einer durch die Hitze beschädigten Armatur strömte Wasser auf einen Teil der Brandstelle. Hierdurch wurden die Flammen soweit eingedämmt, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Was den Brand auslöste ist bislang unbekannt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Halle belüftet und abschließend mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Mainz sowie der Freiwillige Feuerwehr Mainz-Hechtsheim.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell