Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuer in Mainzer Lagerhalle: Wasserleitung verhindert größere Brandausbreitung

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag bemerkten Mitarbeiter einer Firma im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim, dass in ihrer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen war. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Tor der Halle. Glücklicherweise konnten alle Personen die Halle verlassen, ohne verletzt zu werden. Unter schwerem Atemschutz begann ein Trupp der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung, was auch schnell zum Erfolg führte. Bereits nach wenigen Minuten konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Gebrannt haben mehrere gestapelte Grobspanplatten. Diese bieten zwar ein sehr hohes Brandpotenzial, allerdings ist es einer in unmittelbarer Nähe verlaufenden Wasserleitung zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist. Aus einer durch die Hitze beschädigten Armatur strömte Wasser auf einen Teil der Brandstelle. Hierdurch wurden die Flammen soweit eingedämmt, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Was den Brand auslöste ist bislang unbekannt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Halle belüftet und abschließend mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Mainz sowie der Freiwillige Feuerwehr Mainz-Hechtsheim.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 08.10.2025 – 13:31

    FW Mainz: Größerer Wasserschaden auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mainz

    Mainz (ots) - Am heutigen Vormittag beschäftigte ein größerer Wasserschaden am Rande des Geländes der Universitätsmedizin die Feuerwehr Mainz. An der Hauptübergabestelle aus dem städtischen Trinkwassernetz war es zu einem technischen Defekt gekommen, wodurch massiv Wasser austrat. Das Untergeschoss der Übergabestelle stand auf einer Fläche von ca. 50m² etwa ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:16

    FW Mainz: Wohnung nach Brandereignis unbewohnbar

    Mainz (ots) - Zu einem Wohnungsbrand mit Personenrettung wurde die Feuerwehr Mainz am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr in den Stadtteil Hechtsheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, wurde sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohneinheit verschafft. Dies bestätigte sich ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 21:15

    FW Mainz: Langwieriger Dehnungsfugenbrand beschäftigt Einsatzkräfte am Brandzentrum

    Mainz (ots) - Gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Brandzentrum in der Altstadt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte unter der Fassade im Bereich einer Dachterrasse. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Brandausbreitung auf die Dehnungsfuge des ...

    mehr
