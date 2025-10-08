PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Größerer Wasserschaden auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mainz

Mainz (ots)

Am heutigen Vormittag beschäftigte ein größerer Wasserschaden am Rande des Geländes der Universitätsmedizin die Feuerwehr Mainz. An der Hauptübergabestelle aus dem städtischen Trinkwassernetz war es zu einem technischen Defekt gekommen, wodurch massiv Wasser austrat. Das Untergeschoss der Übergabestelle stand auf einer Fläche von ca. 50m² etwa drei Meter tief unter Wasser. Durch die Feuerwehr wurde das Wasser mit mehreren Tauchpumpen abgepumpt und dem Kanalnetz zugeführt. Die reinen Pumparbeiten dauerten etwa anderthalb Stunden an. Die Versorgung der Patienten war zu keiner Zeit gefährdet, der Klinikbetrieb war zu keiner Zeit eingeschränkt, da umgehend auf redundante Systeme umgeschaltet werden konnte. Im Bereich der Einsatzstelle musste der Helmholtzweg für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Feuerwehr Mainz war mit insgesamt 13 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Telefon: 06131 / 177428

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

