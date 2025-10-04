PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnung nach Brandereignis unbewohnbar

Mainz (ots)

Zu einem Wohnungsbrand mit Personenrettung wurde die Feuerwehr Mainz am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr in den Stadtteil Hechtsheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, wurde sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohneinheit verschafft.

Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht, sodass sich auf die Brandbekämpfung und Kontrolle aller Räumlichkeiten im Gebäude konzentriert werden konnte. Durch insgesamt drei Trupps unter Atemschutz wurde der Brandherd abgelöscht und Brandgut aus der betroffenen Wohnung entfernt, die angrenzenden Einzelzimmerapartments auf Raucheintrag überprüft sowie das Gebäude belüftet.

Aufgrund der Rauchausbreitung in der betroffenen Wohnung ist diese bis auf Weiteres nicht bewohnbar und wurde durch den Kriminaldauerdienst versiegelt. Dieser nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die Feuerwehr Mainz war mit Kräften der Feuerwache 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Hechtsheim im Einsatz. Ebenso unterstützten Rettungsdienst und Polizei die Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

