Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dehnungsfugenbrand am Brandzentrum +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Dehnungsfugenbrand, umfangreiche Arbeiten im Bereich des Daches und der Fassade notwendig Einsatzort: Brandzentrum Personenschäden: bisher keine Sonstige Hinweise: Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

