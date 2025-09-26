PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A60 sorgt für Stau im Berufsverkehr

Mainz (ots)

Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und acht betroffenen Personen sorgte am Freitagmorgen auf der A60 in Höhe Lerchenberg für Stau im Berufsverkehr. Zwei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 7:45 Uhr wurde der Unfall über den Notruf auf der A60 zwischen Mainz-Lerchenberg und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd gemeldet. Unmittelbar nach der Auffahrt Lerchenberg waren insgesamt vier Pkw und ein Lkw verunfallt. Die Unfallstelle mit teils stark beschädigten Fahrzeugen zog sich über etwa 150 Meter auf der rechten Fahrspur.

Insgesamt acht Insassen der Fahrzeuge wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst untersucht und betreut. Eine Autofahrerin und ein Autofahrer wurden bei dem Unfall so schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, dass sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Da große Mengen Öl aus den Unfallfahrzeugen ausliefen, musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Die Autobahn GmbH musste hier noch bis in die Mittagsstunden Aufräum- und Reinigungsarbeiten durchführen. Die Feuerwehr betreute die Betroffen und klemmte an zwei stark beschädigten Autos die Batterien ab, um eine Brandgefahr auszuschließen.

Der Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt. Nach ersten Zeugenaussagen kam es infolge einer verkehrsbedingten Vollbremsung zu einem oder zwei zusammenhängenden Auffahrunfällen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst kümmerte sich mit drei Rettungswagen und einer Notärztin um die Verletzten.

Der Einsatz der Rettungskräfte war nach gut einer Stunde beendet. Der Verkehr staute sich den gesamten Vormittag mehrere Kilometer weit.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Das könnte Sie auch interessieren