Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Türen halten Einbruchsversuchen stand

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag, 1. August, sind Einbrecher ein Einfamilienhaus am Herzbroicher Weg in Korschenbroich angegangen. Zeugen haben gegen 03:50 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Sie berichteten, dass sich eine Person über das angrenzende Feld entfernte und mit einem Pkw über die Landstraße 382 davongefahren sei. Vor Ort konnten die Beamten starke Beschädigungen an der rückwärtigen Terrassentür feststellen. Außerdem fanden sie im Umfeld Gegenstände, welche möglicherweise als Einbruchswerkzeug verwendet worden sein könnten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind der oder die Tatverdächtigen jedoch nicht ins Haus gelangt.

Offenbar im Versuch steckengeblieben ist ein Einbruch an der Plankstraße auf der Neusser Furth im Zeitraum zwischen Samstag, 2. August, 14 Uhr, und Sonntag, 3. August, 00:45 Uhr. Hier konnten an der Hauseingangstür frische Hebelmarken festgestellt werden.

Auch in Dormagen ist ein Einbruchsversuch offenbar gescheitert. An der Straße Unter den Hecken wurde offenbar zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, an der Tür eines Gebäudes gehebelt.

An der Grünstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich sind mutmaßliche Einbrecher zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr auf eine erhöhte Terrasse eines Mehrfamilienhauses gelangt. Die Tür zum Gebäude weißt Hebelschäden auf, ins Innere gelangt sind die Unbekannten jedoch nicht.

An der Oststraße, ebenfalls in Büderich, ist ein weiterer Einbruchsversuch zwischen 11:30 und 21 Uhr gescheitert. Wie die Tatverdächtigen in das Mehrfamilienhaus gelangt sind, ist noch unbekannt. Im Inneren versuchten sie offenbar, eine Wohnungstür zu öffnen, scheiterten jedoch an der Verrieglung.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Fällen aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gegeben werden.

Die gescheiterten Einbrüche zeigen: Zumeist handelt es sich um Gelegenheitstäter, die mit einfachem Werkzeug operieren. Sie arbeiten unter Zeitdruck und lassen häufig von ihrem Vorhaben ab, wenn der Einstieg in ein Gebäude nicht schnell gelingt. Deswegen können Sicherungsmaßnahmen an besonders gefährdeten Stellen vor Einbrüchen schützen. Die Polizei bietet hierzu eine kostenfreie Beratung vor Ort für Mieter und Eigentümer an. Ein Termin kann ebenfalls unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

