POL-NE: E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt - Ermittler suchen Autofahrer

Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag (31.07.), gegen 16:20 Uhr, wurde ein 63 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Am Sandhof / An der Norf / Isselstraße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pedelecfahrer befand sich bereits im Kreisel, als ein 55 Jahre alter Autofahrer von der Isselstraße ebenfalls in den Kreisverkehr ...

mehr