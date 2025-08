Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelecfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31.07.), gegen 16:20 Uhr, wurde ein 63 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Am Sandhof / An der Norf / Isselstraße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pedelecfahrer befand sich bereits im Kreisel, als ein 55 Jahre alter Autofahrer von der Isselstraße ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr und es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pedelecs zunächst auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, bevor er anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer den Zweiradfahrer übersehen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell