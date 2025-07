Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte

Hückeswagen (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag (29. Juli) in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz in der Hückeswagener Innenstadt eingebrochen. Die Eigentümerin der Lokalität erhielt gegen 01:41 Uhr auf ihrem Handy einen akustischen Warnhinweis ihrer Überwachungskamera. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich zwischen 01:42 Uhr und 01:44 Uhr eine männliche Person in der Küche und im Kassenbereich des Lokals bewegt und Schränke und Schubladen öffnet. Die Eigentümerin alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Unbekannte jedoch bereits verschwunden und konnte auch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35 - 45 Jahre alt und mit grauer Kapuzenjacke, grauer kurzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Kapuze hatte der Mann über den Kopf gestülpt. Im Brustbereich und an den Ärmeln der Jacke waren Reflektoren angebracht. Weiterhin führte der Unbekannte eine Taschenlampe mit sich. Ob der Einbrecher Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

