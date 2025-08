Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person in Anklam (LK Vorpommer-Greifswald)

Anklam (ots)

Am 03.08.25, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich in Anklam ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 22-jährige Fahrer eines PKW Audi die Straße Marienkirchplatz aus Richtung Innenstadt kommend. Am Kreisverkehr Marienkirchplatz / Demminer Straße / Ostseestraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. In der weiteren Folge kam der PKW von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und fuhr anschließend in die Wand eines ca. 14 Meter entfernten Hotels. Der aus dem LK Vorpommern-Rügen stammende 22-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam aus diesem befreit und mit einem RTW ins Uniklinikum Greifswald verbracht. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde die beschädigte Wand des Hotels gesichert, so dass keine Einsturzgefahr besteht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.500 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell