POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.10.2025
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl aus Wassersport-Freizeiteinrichtung++ Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis++ Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin++ Sprengung eines Zigarettenautomaten++ Sachbeschädigung am Boxsack++ Trunkenheitsfahrt++ zwei Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden++
Bunde - Diebstahl aus Wassersport-Freizeiteinrichtung
In der Zeit vom Sonntag, den 05.10.2025 gegen 10:00 Uhr bis zum Sonntag, den 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es bei einer Wassersport-Freizeiteinrichtung in Ditzumerverlaat zu einem Diebstahl. Durch den 43-jährigen Eigentümer wurde der Polizei gemeldet, dass eine bislang unbekannte Täterschaft auf das Grundstück der Freizeiteinrichtung gelangt sei. Dort sei Diebesgut in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet worden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 17.10.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in Leer, im Süderweg, zu einer Trunkenheitsfahrt. Die 56-jährige Fahrerin eines Chrysler Crossfire führte ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,87 Promille. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.
Noortmoor - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin
Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Noortmoor, Am Heideschloot, bei der Einmündung zur Immegastraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit seinem blaufarbenen Hyundai Kona die Straße Am Heideschloot. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Immegastraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 67-jährige Radfahrerin, welche mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg entlang der Immegastraße in Richtung Brinkum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin, wodurch die 67-jährige Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde vor Ort durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Zudem entstand an dem Pkw ein Schaden im vierstelligen Bereich.
Emden - Sprengung eines Zigarettenautomaten
In der Zeit des 18.10.2025 um 18:00 Uhr bis zum 19.10.2025 um 07:30 Uhr kam es in Emden, in der Hamhuser Straße, in Höhe der Hausnummer 10A, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde auf bislang unbekannte Art und Weise der an der genannten Örtlichkeit befindliche Zigarettenautomat einer Automatengesellschaft gesprengt. Hierdurch entstanden Schäden im dreistelligen Bereich an dem Automaten. Es konnte Diebesgut im dreistelligen Bereich entwendet werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Sachbeschädigung am Boxsack
Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr wurde in Emden, Zwischen Beiden Sielen, bei einem dortigen Automatenkiosk, ein Boxsack beschädigt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte den Boxsack eines Boxautomaten und eine dortige Holzbank. Wie der Boxsack beschädigt wurde, ist bislang unklar. Die Schadenssumme wird auf den mittleren zweistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Trunkenheitsfahrt
Am 19.10.2025 um 05:43 Uhr kam es in Emden, Am Herrentor, zu einer Trunkenheitsfahrt. Der 33-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,6 Promille. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.
Emden - zwei Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden
In der Zeit zwischen dem 18.10.2025 um 19:30 Uhr und dem 19.10.2025 um 04:30 Uhr kam es in Emden, im Wykhoffweg, in Höhe der Hausnummer 45, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten grauen BMW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Zwischen dem 17.10.2025 gegen 05:15 Uhr und dem 18.10.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in Emden, auf dem Parkplatz zwischen der Pottgießerstraße und der Johann-Wessels-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug den dort geparkten schwarzen VW Golf einer Firma. Anschließend entfernte der Täter sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell