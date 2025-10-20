Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wassersport-Freizeiteinrichtung++ Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis++ Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin++ Sprengung eines Zigarettenautomaten++ Sachbeschädigung am Boxsack++ Trunkenheitsfahrt++ zwei Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden++

Bunde - Diebstahl aus Wassersport-Freizeiteinrichtung

In der Zeit vom Sonntag, den 05.10.2025 gegen 10:00 Uhr bis zum Sonntag, den 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es bei einer Wassersport-Freizeiteinrichtung in Ditzumerverlaat zu einem Diebstahl. Durch den 43-jährigen Eigentümer wurde der Polizei gemeldet, dass eine bislang unbekannte Täterschaft auf das Grundstück der Freizeiteinrichtung gelangt sei. Dort sei Diebesgut in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet worden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.10.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in Leer, im Süderweg, zu einer Trunkenheitsfahrt. Die 56-jährige Fahrerin eines Chrysler Crossfire führte ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,87 Promille. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Noortmoor - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Noortmoor, Am Heideschloot, bei der Einmündung zur Immegastraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit seinem blaufarbenen Hyundai Kona die Straße Am Heideschloot. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Immegastraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 67-jährige Radfahrerin, welche mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg entlang der Immegastraße in Richtung Brinkum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin, wodurch die 67-jährige Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde vor Ort durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Zudem entstand an dem Pkw ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Emden - Sprengung eines Zigarettenautomaten

In der Zeit des 18.10.2025 um 18:00 Uhr bis zum 19.10.2025 um 07:30 Uhr kam es in Emden, in der Hamhuser Straße, in Höhe der Hausnummer 10A, zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde auf bislang unbekannte Art und Weise der an der genannten Örtlichkeit befindliche Zigarettenautomat einer Automatengesellschaft gesprengt. Hierdurch entstanden Schäden im dreistelligen Bereich an dem Automaten. Es konnte Diebesgut im dreistelligen Bereich entwendet werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung am Boxsack

Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr wurde in Emden, Zwischen Beiden Sielen, bei einem dortigen Automatenkiosk, ein Boxsack beschädigt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte den Boxsack eines Boxautomaten und eine dortige Holzbank. Wie der Boxsack beschädigt wurde, ist bislang unklar. Die Schadenssumme wird auf den mittleren zweistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am 19.10.2025 um 05:43 Uhr kam es in Emden, Am Herrentor, zu einer Trunkenheitsfahrt. Der 33-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,6 Promille. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Emden - zwei Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

In der Zeit zwischen dem 18.10.2025 um 19:30 Uhr und dem 19.10.2025 um 04:30 Uhr kam es in Emden, im Wykhoffweg, in Höhe der Hausnummer 45, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten grauen BMW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zwischen dem 17.10.2025 gegen 05:15 Uhr und dem 18.10.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in Emden, auf dem Parkplatz zwischen der Pottgießerstraße und der Johann-Wessels-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug den dort geparkten schwarzen VW Golf einer Firma. Anschließend entfernte der Täter sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell