Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 18.10.2025

Leer (ots)

++Trunkenheit im Verkehr++Diebstahl von Baustelle++Brand einer Kfz-Werkstatt++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Mit 2,87 Promille hat am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr eine 56-jährige Pkw-Führerin (wohnhaft in Leer) ihren Pkw u.a. im Bereich des Süderweges, Dorfstraße und Heisfelder Straße geführt. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde die Weiterfahrt durch die Polizei natürlich untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Emden - Diebstahl von Baustelle --Zeugensuche--

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bisher unbekannte Täter von einer Baustelle an der Fährstraße elektrische Baugeräte entwendet. Wie die Täter auf das Gelände und in die Wohnung gelangt sind, ist bisher nicht bekannt. Die Täter haben zum Abtransport der Diebesware mit großer Wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt. Zeugen der Tathandlung oder die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Brand einer Kfz-Werkstatt

Gegen 01:20 Uhr des Samstages wurden der Polizei und Feuerwehr ein Brand einer Kfz-Werkstatt an der Straße Am Neptunplatz gemeldet. Dort ist im Ergebnis die Werkstatt, aber auch 9 dort abgestellte Pkw ein Raub der Flammen geworden. Die Ursache des Brandes ist ungeklärt, Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte beträchtlich sein, ein genauer Betrag kann noch nicht genannt werden. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen.

Filsum - Verkehrsunfallflucht

Gegen 20:30 Uhr des Freitages hat eine 50-jährige Pkw-Führerin aus dem Raum Filsum im Ortsteil Lammertsfehn an der Kreuzung Friesenstraße/Hauptstraße aus bisher nicht bekannten Gründen eine Verkehrsinsel überfahren und hierbei zwei Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend setzte die Fahrzeugführerin die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Kurz nach der Unfallzeit wurde auf der Autobahn A 28 Fahrtrichtung Leer nahe des Dreiecks Leer ein sog. Liegenbleiber gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um die o.g. Fahrzeugführerin handelt. Ihr Pkw hatte einen Frontschaden und war nun nicht mehr fahrbereit. Eine Beeinflussung durch berauschende Mittel konnte nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, die Frau wird sich wegen einer sog. Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten müssen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell