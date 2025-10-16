Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.10.2025

++ Belästigung in der Fußgängerzone++ drei Verkehrsunfallfluchten++ Kennzeichendiebstahl++ Sachbeschädigung an Pkw++ Verkehrsunfall mit verletzter Person++

Leer - Belästigung in der Fußgängerzone

Am 14.10.2025 gegen 13:40 Uhr kam es in Leer, in der Mühlenstraße in Höhe der Hausnummer 6, zu einem Belästigungsvorfall. Der 49-jährige Beschuldigte belästigte eine Person in der Fußgängerzone. Er konnte durch die eintreffende Polizei gestellt werden. Die bislang unbekannten Opfer bzw. Zeugen entfernten sich jedoch vom Tatort. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 15.10.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Weener, in der Neuen Straße in Höhe eines dortigen Brillen- und Schmuckgeschäfts, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den abgestellten schwarz, weißen VW T-Roc einer 65-jährigen Geschädigten. Hierbei wurde der heckseitig montierte Fahrradträger beschädigt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 27.09.2025 gegen 17:55 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Kirchstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW 525D befuhr die Kreuzung Kirchstraße/ Middendorfstraße. Neben ihr fuhren drei Kinder mit ihren Fahrrädern. Eines der Kinder sei beim Vorbeifahren an die Beifahrerseite des Pkw gekommen. Es habe sich anschließend vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Schaden am Pkw im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Filsum - Kennzeichendiebstahl

Am 14.10.2025 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es in Filsum, im Reithmoorweg, auf dem dortigen Parkplatz einer Elektroinstallations-Firma, zu einem Kennzeichendiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Kennzeichen eines dort geparkten Leichtkraftrades der Marke Yamaha eines 60-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen dem 14.10.2025 gegen 23.00 Uhr und dem 15.10.2025 gegen 13:20 Uhr kam es in Leer, im Schreiberskamp in Höhe der Hausnummer 1, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte eine Fensterscheibe eines schwarzen Opel Corsa. Diesen hatte der 37-jährige Eigentümer in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

Am 15.10.2025 um 14:13 Uhr kam es in Ihlow, auf der A31 in Richtung Bottrop, an der Anschlussstelle Riepe, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelfarbigen Seat befuhr die A31 und beabsichtigte, diese an der Anschlussstelle Riepe zu verlassen. Im Kurvenbereich der Abfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer wird als männlich, 30-40 Jahre alt, mit einer dünnen Körperstatur und etwas längeren Haaren beschrieben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 15.10.2025 um 16:11 Uhr kam es in Emden, in der Nesserlander Straße, bei der Einmündung zur Dollartstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines weißen Mercedes Benz Sprinters befuhr die Nesserlander Straße stadteinwärts. Vor ihm kam ein 47-jähriger Fahrer eines grauen Daimler smart verkehrsbedingt zum Stehen. Der 30-jährige Fahrer des Sprinters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den grauen Daimler des 47-jährigen Fahrers. Hierbei verletzte sich der 47-jährige Fahrer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 30-jährige Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Mercedes und der Daimler waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

