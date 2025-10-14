Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 14.10.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung mit unbekanntem Täter++ Diebstahl aus Werkstatt++ Verkehrsunfall mit Sachschaden++ Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person++ Verkehrsunfall aufgrund verschmutzter Fahrbahn++ Wildunfälle++ entlaufene Kühe++ Brand von Unrat

Leer - Körperverletzung mit unbekanntem Täter

Am 10.10.2025 in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr kam es in Leer, in der Rathausstraße, in dem Durchgang zum Innenhof des dortigen Rathauses, zu einer Körperverletzung mit einem unbekannten Täter. Ein 18-jähriger Mann setzte sich zu dem bislang unbekannten Beschuldigten auf eine Fensterbank des Rathauses. Zunächst kam es zu einem Gespräch zwischen dem Beschuldigten und dem jungen Mann, in dem der Beschuldigte erwähnte, 24 Jahre alt zu sein. Plötzlich schlug der Beschuldigte dem jungen Mann ins Gesicht, sodass dieser eine blutende Verletzung erlitt. Diese wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Beschuldigte wird als 24-jährige, männliche Person und mit einer dünnen Körperstatur beschrieben. Zudem habe er dunkle Kleidung, möglicherweise eine Kapuze und helle Schuhe der Marke Nike getragen. An der Bekleidung des Täters könnten sich nach der Tat Blutspritzer befunden haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit zwischen dem 10.10.2025 gegen 17:05 Uhr und dem 13.10.2025 gegen 07:50 Uhr kam es in Leer, in der Zinnstraße, zu einem Diebstahl aus einer Werkstatt. Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Werkstatt des 41-jährigen Geschädigten. Dort entwendete er Diebesgut im vierstelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 13.10.2025 gegen 11:20 Uhr kam es in Leer, auf der A31, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Der 61-jährige Fahrer eines schwarzen Skoda Kodiaq befuhr mit seinem Pkw die A31 in Fahrtrichtung Bottrop. Er beabsichtigte, vom Hauptfahrstreifen nach links auf die Überholfahrspur zu wechseln und übersah dabei den 76-jährigen Fahrer eines blauen Tesla Model S. Der 76-jährige Fahrer fuhr in der Folge auf den Pkw des 61-jährigen Fahrers auf. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Bereits am 03.09.2025 gegen 08:45 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 36, zu einem Verkehrsunfall. Die bislang unbekannte Beschuldigte befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg der Hauptstraße in Richtung Idafehn. Ein 70-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den gleichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 70-jährige Mann schwer verletzt wurde. Im Zuge dessen eilten ihm mehrere bislang unbekannte Personen zur Hilfe. Der Mann wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Die Beschuldigte wird als jugendlich aussehend, mit schwarzen, schulterlangen Haaren beschrieben. Die Ersthelfer sowie die Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall aufgrund verschmutzter Fahrbahn

Am 13.10.2025 gegen 08:20 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Marker Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Die 62-jährige Fahrerin eines Motorrads der Marke Indian kam aufgrund einer Fahrbahnverschmutzung ins Schlingern, fiel schließlich mit ihrem Motorrad und rutschte über die Fahrbahn. Sie verletzte sich nicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer und Uplengen - Wildunfälle

Am 10.10.2025 gegen 02:50 Uhr kam es in Uplengen, in der Stapeler Straße, zu einem Wildunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Lange Straße von Stapelermoor kommend in Richtung Meinersfehn. Plötzlich querte ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden am Pkw entstand.

Am 11.10.2025 um 21:24 Uhr kam es in Leer, in der Maiburger Straße, zu einem weiteren Wildunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Maiburger Straße stadteinwärts, als von rechts kommend ein Reh die Straße querte. Es kam ebenfalls zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden am Pkw entstand.

Besonders in dieser Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wildunfällen. Die meisten Wildunfälle ereignen sich in der Dämmerung. Die schlechten Lichtverhältnisse machen es für die Fahrzeugführer schwerer, Wildtiere rechtzeitig zu erkennen. Werden die Tiere vom Scheinwerferlicht geblendet, bleiben diese oft unvermittelt stehen. Fahrzeugführer werden angehalten, auf Wildwechsel-Schilder zu achten und die Fahrweise entsprechend anzupassen. Vor allem in der Dämmerung sollte die Geschwindigkeit angepasst werden. Steht dann unerwartet ein Wildtier auf der Straße: Unbedingt das Fernlicht abblenden. Kontrolliert abbremsen. Hupen. Nicht die Lichthupe betätigen. Riskante Ausweichmanöver vermeiden. Diese enden oftmals als "Crash" vor einem Baum und sind daher um einiges gefährlicher als die Kollision mit dem Tier. Ein Tier ist selten alleine unterwegs. Daher auch unbedingt auf Nachzügler achten. So hat das Tier die Möglichkeit einen "Fluchtweg" zu finden und man kann die Fahrt unbeschadet fortsetzen.

Rhauderfehn - entlaufene Kühe

Am 12.10.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in Collinghorst, in der Glansdorfer Straße, zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund entlaufener Kühe. Die Tiere liefen wegen eines beschädigten Weidezauns frei auf einem Feldweg, gelangten jedoch nicht auf die Straße. Sie konnten auf die Weide zurückgeführt werden.

Emden - Brand von Unrat

Am 13.10.2025 gegen 19:50 Uhr kam es in Emden, in der Klaus-Groth-Straße, zu einem Brand von Tüten mit Unrat. Die Tüten lagen unter einem Pkw-Anhänger, der auf einem Parkstreifen stand. Warum die Tüten in Brand gerieten, ist bislang unklar. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, sodass augenscheinlich kein Schaden an dem Pkw-Anhänger entstand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

